صافي ربح المملكة القابضة السعودية ينخفض 38.3% في الربع/3

دبي 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة المملكة القابضة الذراع الاستثمارية للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال تراجعا بصافي الربح بلغ 38.3 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي أرباحها بلغ 179.88 مليون ريال (48 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 291.55 مليون ريال قبل عام.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع إيرادات الفنادق ودخل توزيعات الأرباح فضلا عن ارتفاع الاستهلاك والأعباء المالية.

كانت المملكة قالت في 12 يوليو تموز إنها تتوقع تسجيل إيرادات أقل بمقدار 150 مليون ريال من صفقة تبادل أسهم مع أكور للفنادق وذلك في نتائج الربع الثالث بسبب التذبذب في أسعار الصرف الناجم عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكانت الشركة قد أعلنت في الثاني من أكتوبر تشرين الأول أنها باعت فندق فورسيزونز تورونتو مقابل 255 دولار كندي.