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نمو صافي ربح دار الأركان السعودية 21.4% في الربع/3

Thu Oct 20, 2016 2:03pm GMT
 
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دبي 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أفاد بيان للبورصة السعودية اليوم الخميس بنمو صافي ربح دار الأركان أكبر شركة عقارية سعودية 21.4 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وبلغ صافي الربح 112.5 مليون دولار (30 مليون ريال) في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر أيلول مقابل 92.7 مليون قبل عام.

كانت الأهلي كابيتال توقعت 55 مليون ريال.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع إيرادات المبيعات العقارية وانخفاض نفقات التشغيل مثل الأجور والرسوم الاستشارية.

كانت أرباح الشركة تراجعت في سبعة فصول من الثمانية السابقة.

(الدولار = 3.7507 ريال سعودي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 