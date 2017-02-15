سافكو السعودية توصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف‭/‬2 من 2016

الرياض 15 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) اليوم الأربعاء إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع ريال (0.27 دولار) للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2016.

وتقل هذه التوزيعات عن ثلاثة ريالات للسهم وزعتها الشركة عن النصف الثاني من 2015.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن التوزيعات النقدية ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة المتوقع في مارس اذار.

وسافكو منتج كبير للأمونيا واليوريا وهي تابعة للشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك).

سجلت سافكو هبوطا بلغ 25 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من 2016 متجاوزة توقعات المحللين لكنها واصلت سلسلة تراجع الأرباح التي بدأت منذ الربع الأخير من 2014.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)