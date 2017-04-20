تراجع طفيف في أرباح سامبا السعودية في الربع/1

القاهرة 20 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة سامبا المالية ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول اليوم الخميس انخفاضا طفيفا بلغ 2.3 بالمئة في أرباح الربع الأول من العام لتأتي متماشية تقريبا مع التوقعات.

وقالت سامبا في إشعار للبورصة إنها حققت ربحا بلغ 1.231 مليار ريال (328.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار انخفاضا من ربح قدره 1.260 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت المجموعة هبوط صافي الربح إلى "ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات 9.8 بالمئة نتيجة ارتفاع مخصصات الائتمان".

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي الأرباح الفصلية للبنك 1.18 مليار ريال.