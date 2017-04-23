قفزة كبيرة لصافي ربح الحكير السعودية في الربع‭/‬4

الرياض 23 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة فواز عبد العزيز الحكير السعودية أكبر شركة مدرجة بقطاع التجزئة السعودي من حيث القيمة السوقية أن صافي الربح قفز 2403.15 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية التي تبدأ في أول أبريل نيسان بفضل تحسن تكلفة المبيعات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي الربح في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار بلغ 79.35 مليون ريال (21.2 مليون دولار) مقارنة مع 3.17 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى تأثر صافي الربح ايجابيا بضبط مصاريف البيع المباشرة التي تعرف بتكلفة المبيعات.

وخلال العام بأكمله تراجع صافي ربح الشركة 36.5 بالمئة إلى 391.3 مليون ريال من 615.8 مليونا في العام السابق نتيجة انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 3.4 بالمئة وارتفاع مصاريف الاستهلاك.

وتعمل الحكير في تجارة التجزئة والجملة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية للملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطور والنظارات والأثاث المنزلي.

وتملك الشركة بصورة حصرية أكثر من 70 علامة تجارية في السعودية مختصة بقطاع تجزئة الملابس المستهدفة للطبقة الوسطى تضم زارا وجاب وماركس آند سبنسر وتسعى لاستقطاب علامات جديدة تستهدف هذه الفئة والتوسع في العلامات التجارية الفاخرة.

تأسست فواز الحكير عام 1990 وتعمل في السعودية ومصر والأردن وقازاخستان والمغرب والجزائر.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)