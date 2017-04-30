صافي ربح سافكو السعودية يقفز 51.7% في الربع‭/‬1

الرياض 30 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) اليوم الأحد قفزة قوية في أرباح الربع الأول من 2017 للمرة الأولى بعد تراجع أرباحها على مدى الفصول التسع المنصرمة منذ الربع الأخير من 2014.

وقالت سافكو التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إن صافي ربح الربع الأول من العام بلغ 423.4 مليون ريال (115.3 مليون دولار) مقابل 279.01 مليون قبل عام.

وتجاوزت نتائج الربع الأول توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بأن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 406.42 مليون ريال.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع أسعار البيع لمنتج اليوريا وارتفاع الكميات المباعة".

وسافكو منتج كبير للأمونيا واليوريا وتعتمد نتائج الشركة على الطلب العالمي والأسعار العالمية.

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