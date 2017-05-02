Wed 9 Aug 2017 | 0:47 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أرباح المتقدمة للبتروكيماويات السعودية تهبط 13% في الربع/1

Tue May 2, 2017 1:29pm GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 2 مايو أيار (رويترز) - قالت المتقدمة للبتروكيماويات السعودية اليوم الثلاثاء إن أرباحها الفصلية هبطت 12.9 بالمئة في الربع الأول من العام بسبب توقف التشغيل في مجمع إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين.

وقالت الشركة في بين للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إنها حققت أرباحا صافية قدرها 124.37 مليون ريال في الربع الأول مقابل 142.86 مليون ريال قبل عام.

عزا البيان هبوط الأرباح إلى "انخفاض الكميات المباعة وذلك بسبب التوقف المخطط له في يناير (كانون الثاني) 2017 بغرض القيام بعمليات استباقيه لتحسين كفاءة التشغيل".

كانت الشركة قالت في الخامس من يناير كانون الثاني إنها ستوقف عمليات التشغيل بمجمع إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين لمدة أقصاها عشرة أيام للقيام بعمليات استباقية لتحسين كفاءة التشغيل وذلك بدءا من العاشر من يناير كانون الثاني. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 