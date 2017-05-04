صافي ربح البحري السعودية ينخفض 38% في الربع/1

الكويت 4 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) اليوم الخميس هبوط أرباحها 38 في المئة في الربع الأول من العام الحالي بسبب انخفاض أسعار نقل النفط وارتفاع كلفة الوقود.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة السعودية أنها حققت صافي ربح قدره 378.86 مليون ريال (101 مليون دولار) في الربع الأول مقابل 612.92 مليون ريال قبل عام.

وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى انخفاض معدلات أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية خلال الربع الأول مقارنة مع ما كان عليه قبل عام وكذلك ارتفاع تكلفة وقود السفن مقارنة مع الربع المماثل من 2016.

وقال البيان "أدى التوسع في أسطول الشركة إلى زيادة الحصة السوقية مما ساهم في الحد من آثار انخفاض أسعار النقل حيث تمتلك البحري أكبر أسطول ناقلات نفط عملاقة بامتلاكها 37 ناقلة نفط عملاقة."