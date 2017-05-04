مقدمة 1-نمو أرباح الاتصالات السعودية 5% في الربع/1 بدعم الإيرادات

(لغضافة غعلان توزيعات الأرباح)

الكويت 4 مايو أيار ‭)‬رويترز) - قالت الاتصالات السعودية اليوم الخميس إنها حققت ارتفاعا بنسبة خمسة بالمئة في أرباحها الصافية في الربع الأول من العام بفضل زيادة الإيرادات وإنها تعتزم توزيع ريال واحد للسهم.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إنها حققت 2.527 مليار ريال (674 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول مقابل 2.397 مليار ريال قبل عام.

عزت الشركة نمو صافي الربح "إلى ارتفاع إجمالي الايرادات والمصاريف الأخرى بمبلغ 334 مليون ريال خلال الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق".

وفي بيان آخر قالت الشركة إنها ستوزع ريال واحد للسهم كأرباح نقدية للمساهمين عن الربع الأول من 2017 وذلك بإجمالي 200 مليون ريال.