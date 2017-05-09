لمحة -سهم جرير يقفز 6.2 بالمئة في بورصة السعودية بعد نتائج فصلية إيجابية

0722 جمت -

* سهم جرير يقفز 6.2 بالمئة في مستهل تعاملات الثلاثاء مسجلا أكبر المكاسب على المؤشر السعودي.

* السهم سجل مكاسب نسبتها 8.1 بالمئة ليصل سعره إلى 144 ريالا في الدقائق الخمسة الأولى من الجلسة.

* الشركة سجلت قفزة نسبتها 26.5 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2017 بفضل ارتفاع المبيعات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

* صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار بلغ 221.4 مليون ريال (59.04 مليون دولار) مقارنة مع 175 مليونا قبل عام.

* توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل جرير في المتوسط أرباحا بقيمة 179.65 مليون ريال في الربع الأول.

* ارتفعت مبيعات الشركة في الربع الأول بنسبة 20.3 بالمئة إلى 1.71 مليار ريال من 1.42 مليار قبل عام.