أرباح صافولا السعودية تهوي 96% في الربع/1

القاهرة 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة صافولا، إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع الأغذية السعودي، اليوم الخميس أن صافي الربح هبط 95.9 بالمئة في الربع الأول من العام.