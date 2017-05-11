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التصنيع السعودية تتحول إلى الربحية في الربع/1

Thu May 11, 2017 7:28am GMT
 
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الكويت 11 مايو أيار (رويترز) - تحولت شركة التصنيع الوطنية السعودية إلى تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الحالي بفضل زيادة الإيرادات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إنها حققت 103.3 مليون ريال (27.5 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول مقابل خسارة 103.5 مليون ريال قبل عام.

وأضاف البيان "يعود سبب الربح الى ارتفاع متوسط أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة الايرادات الأخرى بالرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق وتكلفة التمويل."

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 