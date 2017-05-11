تفاقم خسائر بترورابغ السعودية في الربع/1

القاهرة 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في السعودية من حيث القيمة السوقية اليوم الخميس زيادة الخسائر 548.6 بالمئة في الربع الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها تكبدت خسائر بقيمة 240 مليون ريال (64 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع خسائر صافية بقيمة 37 مليونا قبل عام.

وعزت الشركة تفاقم الخسائر إلى "انخفاض الهامش على المنتجات المكررة والمسار الهابط في أسعار الزيت الخام الذي أثر على تقييم المخزون".

بترورابغ مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية.