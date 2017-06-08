ملخص-المراعي السعودية تعلن خطة خمسية للفترة 2018-2022
8 يونيو حزيران (رويترز) - شركة المراعي السعودية:
* خطة العمل الخمسية للفترة بين عامي 2018 و2022 تتوقع وصول النمو السنوي المركب للمبيعات إلى نحو سبعة بالمئة منخفضا عن خطة السنة السابقة.
* التركيز الرئيسي في السنوات الخمس القادمة سينصب على الكفاءة وتحسين التكاليف لتوفير الموارد الملائمة للشركة للفوز في بيئة متزايدة التنافسية والتكاليف.
* برنامج الاستثمارات الرأسمالية المتوقع بين عامي 2018 و2022 يقدر بحوالي 12.5 مليار ريال منخفضا أيضا عن خطة السنة السابقة.
* قطاع الدواجن سيصل إلى نقطة التعادل هذه السنة بينما سيصل إليها قطاع أغذية الأطفال الرُضع في 2018.
* البرنامج الاستثماري سيُمول من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة بجانب الاستفادة من مصادر التمويل المتاحة الأخرى كالبنوك وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية الزراعية وبرامج الصكوك. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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