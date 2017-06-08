ملخص-المراعي السعودية تعلن خطة خمسية للفترة 2018-2022

8 يونيو حزيران (رويترز) - شركة المراعي السعودية:

* خطة العمل الخمسية للفترة بين عامي 2018 و2022 تتوقع وصول النمو السنوي المركب للمبيعات إلى نحو سبعة بالمئة منخفضا عن خطة السنة السابقة.

* التركيز الرئيسي في السنوات الخمس القادمة سينصب على الكفاءة وتحسين التكاليف لتوفير الموارد الملائمة للشركة للفوز في بيئة متزايدة التنافسية والتكاليف.

* برنامج الاستثمارات الرأسمالية المتوقع بين عامي 2018 و2022 يقدر بحوالي 12.5 مليار ريال منخفضا أيضا عن خطة السنة السابقة.

* قطاع الدواجن سيصل إلى نقطة التعادل هذه السنة بينما سيصل إليها قطاع أغذية الأطفال الرُضع في 2018.