سابك السعودية تقرر توزيع ريالين للسهم في 17 أغسطس عن النصف/1

القاهرة 21 يونيو حزيران (رويترز) - قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية إنها ستوزع أرباحا نقدية بقيمة ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) عن النصف الأول من العام بواقع ريالين للسهم الواحد في 17 أغسطس آب.

ولم تعلن الشركة بعد عن أرباح النصف الأول من 2017.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء أن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم 30 يوليو تموز.