صافي ربح بنك الرياض يقفز 48% في الربع/3

الكويت 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الرياض اليوم الأربعاء إنه حقق ربحا صافيا قدره 1.077 مليار ريال (287.18 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 729 مليون ريال قبل عام بزيادة قدرها 47.7 في المئة.

وقال البنك في بيان نشر على موقع البورصة السعودية إن ودائع العملاء بلغت 156.05 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر أيلول 2017 في حين بلغت القروض والسلفيات 142.07 مليار ريال خلال نفس الفترة.

وعزا البنك زيادة الأرباح إلى ”ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.9 في المئة.. كما شهد إجمالي مصروف العمليات انخفاضا بلغت نسبته 11.8 في المئة“.

وبلغت أرباح البنك 2.972 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل 3.049 مليار ريال قبل عام، بانخفاض قدره 2.5 في المئة.

(الدولار = 3.7502 ريال سعودي)