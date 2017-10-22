مقدمة 1-نمو أرباح مصرف الراجحي السعودي 12.7% في الربع/3

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دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن مصرف الراجحي، ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، اليوم الأحد ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 12.7 بالمئة بما ينسجم مع توقات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة أنه حقق 2.27 مليار ريال (605.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 2.01 مليار ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الأرباح الفصلية للبنك 2.21 مليار ريال في المتوسط.

وبهذا تكون أرباح الراجحي قد نمت للربع الثامن على التوالي.

عزا البنك الأداء إلى زيادة أربعة بالمئة في دخل التمويل والاستثمار و2.2 بالمئة في رسوم الخدمات المصرفية.

وتراجع إجمالي مصاريف العمليات 8.4 بالمئة مع انخفاض مخصصات خسائر الائتمان ومصروفات الرواتب.

وبلغت القروض والسلف في نهاية سبتمبر أيلول 233.2 مليار ريال بزيادة 3.2 بالمئة عنها قبل عام في حين انخفضت الودائع واحدا بالمئة إلى 270.1 مليار ريال على مدى الفترة ذاتها.

ورغم ظروف التباطؤ الاقتصادي يتوقع المحللون أن تستفيد البنوك السعودية من تحسن السيولة ونمو الائتمان في الأرباع القادمة بعد أن انتهت الحكومة من جانب كبير من المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص.