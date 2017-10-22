مقدمة 1-استقرار أرباح المراعي السعودية في الربع/3

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دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت المراعي السعودية، أكبر شركة منتجات ألبان في الخليج، استقرار أرباح الربع الثالث من العام اليوم الأحد وقالت إن توقعاتها للعام بأكمله تظل حذرة نتيجة عوامل غير مواتية في السوق.

وحققت المراعي صافي ربح بلغ 667 مليون ريال (178 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 20 سبتمبر أيلول مقارنة مع أرباح فصلية 644.3 مليون قبل عام.

وتوقع أربعة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن يصل متوسط أرباح المراعي إلى 620.75 مليون ريال.

وانخفضت الإيرادات 4.5 بالمئة إلى 3.37 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

وقالت المراعي إن الأوضاع الصعبة بالسوق استمرت في الربع الثالث وإن التوقعات لنهاية العام تظل حذرة مشيرة إلى ارتفاع تكلفة التشغيل وخفض قيمة الجنيه المصري وتراجع الصادرات.

وفقدت المراعي السوق القطرية منذ يونيو حزيران بعد أن قطعت السعودية علاقات التجارة والسفر مع جارتها في أسوأ أزمة دبلوماسية بمنطقة الخليج في سنوات.

وفي 15 أكتوبر تشرين الأول قالت المراعي إن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي الرئيسي في المملكة، رفع حصته في رأسمال الشركة إلى 16.32 بالمئة.