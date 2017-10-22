مقدمة 1-نمو أرباح الأهلي التجاري السعودي 8.4% في الربع/3 بفضل خفض التكاليف

(لإضافة تفاصيل)

من توم أرنولد

دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي، أكبر بنوك المملكة، اليوم الأحد ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 8.4 بالمئة مدعوما بتراجع في النفقات ومخصصات القروض الرديئة.

وقال البنك في بيان للبورصة إنه حقق 2.13 مليار ريال (568 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 1.96 مليار في الفترة ذاتها من 2016.

كان سيكو البحرين توقع أن تبلغ الأرباح الفصلية للأهلي التجاري 2.29 مليار ريال.

واستفاد البنك من تراجع في مصاريف العمليات ومخصصات خسائر التمويل وانخفاض قيمة الاستثمارات.

ولاقت بنوك المملكة دعما من تحسن السيولة في الأشهر الأخيرة لكن المحللين يحذرون من أن البنوك ستواجه على الأرجح زيادة في القروض المتعثرة مع استمرار تباطؤ الاقتصاد.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنك سعودي من حيث الأصول، ارتفاع صافي ربح الربع الثالث 12.7 بالمئة وهو ما جاء متماشيا مع توقعات المحللين.

وانخفضت ودائع الأهلي التجاري، الذي قد تكون صلاته الحكومية هي الأوثق بين البنوك السعودية، 2.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 302.59 مليار ريال في نهاية سبتمبر أيلول مواصلة تراجعها المسجل في النصف الأول من 2017 وخلال 2016.

واجهت البنوك السعودية نزوحا للودائع العام الماضي وسط ضغوط على المالية العامة بفعل تراجع أسعار النفط. لكن معظم تلك الودائع عاد منذ ذلك الحين.