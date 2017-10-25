البنك السعودي البريطاني يرفع أرباحه الصافية 9% في الربع/3

الكويت 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حقق البنك السعودي البريطاني (ساب) ارتفاعا بلغت نسبته 8.8 في المئة في أرباحه الصافية في الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إنه حقق ربحا صافيا قدره 1.083 مليار ريال (288.8 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 995 مليون ريال قبل عام.

وأضاف البيان أن الارتفاع يعود إلى ”ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6 في المئة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ومكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وتوزيعات الأرباح. بالإضافة إلى تأثير الانخفاض في مخصص خسائر الائتمان“.

كما حقق البنك 3.248 مليار ريال أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من 2017 مقارنة مع 3.288 مليار ريال قبل عام.