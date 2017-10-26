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#SA Company Results
26 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 13:44 / منذ يوم واحد

مقدمة 1-نمو صافي ربح الاتصالات السعودية 18% في الربع/3

صحفيو رويترز

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26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حققت شركة الاتصالات السعودية زيادة نسبتها 18.2 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام اليوم الخميس قائلة إن ذلك كان بدعم من خفض التكاليف.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت صافي ربح بلغ 2.62 مليار ريال (698.65 مليون دولار) في الفترة بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول مقابل 2.2 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تسجل الشركة أرباحا فصلية قيمتها 2.28 مليار ريال.

وقالت الشركة، التي تتنافس في المملكة مع اتحاد اتصالات (موبايلي) وزين السعودية، إن تكلفة الإيرادات انخفضت 1.72 مليار ريال في الربع الثالث.

وانخفضت إيرادات الخدمات 8.5 بالمئة إلى 12.84 مليار ريال.

وأشارت الشركة، التي تمتلك حصصا في شركات مشغلة لخدمات الاتصالات في منطقة الخليج وتركيا وآسيا، في بيان منفصل إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع نقدي بقيمة ريال واحد لكل سهم عن الربع الثالث.

الدولار=3.7501 ريال سعودي إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

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