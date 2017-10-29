مقدمة 1-نمو أرباح سابك 10.7% في الربع/3 بفعل ارتفاع الأسعار والمبيعات

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29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، اليوم الأحد نمو صافي أرباح الربع الثالث من العام 10.7 بالمئة متجاوزا توقعات المحللين.

وقالت سابك في بيان للبورصة إنها حققت ربحا صافيا بلغ 5.79 مليار ريال (1.54 مليار دولار) في الربع الثالث ارتفاعا من 5.23 مليار قبل سنة.

جاء صافي الربح أفضل من متوسط توقعات أربع محللين البالغ 4.27 مليار ريال.

تطمح سابك لأن تصبح ثالث أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في العالم وقد عزت زيادة الأرباح إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع وزيادة الكميات المبيعة.

ترتبط نتائج الشركة بشكل وثيق بأسعار النفط والنمو الاقتصادي العالمي لأن منتجاتها من البلاستيك والأسمدة والمعادن تستخدم على نطاق واسع في البناء والزراعة والصناعة وإنتاج السلع الاستهلاكية. (الدولار= 3.7501 ريال سعودي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)