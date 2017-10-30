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#SA Company Results
30 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 07:42 / بعد يوم واحد

تصحيح رسمي-سابك تتوقع أداء أفضل بالسوق الأمريكية في الربع/4

صحفيو رويترز

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(لتصحيح العنوان والفقرة الأولى بعدما أوضحت الشركة أن توقعاتها للأداء الأفضل في الربع/4 تخص السوق الأمريكية)

الرياض 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الاثنين إن الشركة تتوقع أن يكون ربعها الرابع في الولايات المتحدة أفضل من الثالث الذي شهد تحقيق أعلى صافي ربح إجمالي لها منذ يونيو حزيران 2015.

وأعلنت سابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، أمس الأحد ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من السنة 10.7 بالمئة متجاوزا توقعات المحللين.

وأبلغ يوسف البنيان الرئيس التنفيذي للشركة مؤتمرا صحفيا أنه يتوقع أن تكون السوق الأمريكية أفضل في الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث عندما تأثرت الأعمال بالإعصار هارفي.

وأضاف أن الشركة اتفقت مع مجلس الإدارة على ضرورة النظر في خيارات للاستحواذ بأمريكا الشمالية والصين وأفريقيا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

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