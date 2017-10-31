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#SA Company Results
31 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 07:38 / منذ يوم واحد

لمحة -سهم بترورابغ السعودية يقفز بفعل نتائج الربع/3

صحفيو رويترز

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31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) -

* أسهم بترورابغ السعودية للبتروكيماويات يقفز 4.6 بالمئة إلى 14.32 ريال.

* الشركة أعلنت تحقيق 706 ملايين ريال (188.3 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثالث من العام مقارنة مع خسارة 211 مليون ريال قبل عام حيث صعدت المبيعات 43 بالمئة.

* السهم يتجاوز مستوى المقاومة الفنية عند ذروة أكتوبر تشرين الأول البالغة 14.18 ريال مسجلا أعلى مستوياته منذ منتصف مايو أيار ويلقى المقاومة التالية عند ذروة مايو أيار البالغة 15.10 ريال.

* يأتي ذلك عقب نتائج فصلية فاقت التوقعات للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر منتج بتروكيماويات سعودي، حسبما أُعلن في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

* المؤشر السعودي يتراجع 0.2 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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