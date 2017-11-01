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#SA Company Results
1 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 13:04 / بعد 19 ساعة

ملخص-تراجع طفيف لأرباح سامبا السعودية في الربع/3

صحفيو رويترز

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القاهرة أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - مجموعة سامبا المالية السعودية:

* صافي ربح المجموعة بلغ 1.31 مليار ريال في الربع الثالث مقابل 1.34 مليار قبل عام بانخفاض 2.5%.

* صافي ربح المجموعة بلغ 3.810 مليار ريال في 9 أشهر مقابل 3.916مليار قبل عام بانخفاض 2.7%.

* القروض والسلفيات بلغت 120.68 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر 2017 بانخفاض 7.03% على أساس سنوي.

* ودائع العملاء بلغت 166.74 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر 2017 بانخفاض 4.15% على أساس سنوي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)

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