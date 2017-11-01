ملخص-تراجع طفيف لأرباح سامبا السعودية في الربع/3

القاهرة أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - مجموعة سامبا المالية السعودية:
* صافي ربح المجموعة بلغ 1.31 مليار ريال في الربع الثالث مقابل 1.34 مليار قبل عام بانخفاض 2.5%.
* صافي ربح المجموعة بلغ 3.810 مليار ريال في 9 أشهر مقابل 3.916مليار قبل عام بانخفاض 2.7%.
* القروض والسلفيات بلغت 120.68 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر 2017 بانخفاض 7.03% على أساس سنوي.
* ودائع العملاء بلغت 166.74 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر 2017 بانخفاض 4.15% على أساس سنوي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)