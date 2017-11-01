مقدمة 1-أرباح مجموعة سامبا السعودية تهبط 2.5% في الربع الثالث

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دبي أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت مجموعة سامبا المالية، ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث قيمة الأصول، انخفاضا نسبته 2.5 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث وعزت ذلك إلى ارتفاع تكاليف الائتمان ونفقات أخرى.

وقالت سامبا في بيان للبورصة إن صافي الربح بلغ 1.31 مليار ريال (349 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 1.34 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تحقق سامبا في المتوسط ربحا فصليا صافيا قدره 1.27 مليار ريال.

وفي وقت سابق اليوم أعلن البنك الأول السعودي عن قفزة قدرها 38.1 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث إلى 363 مليون ريال مع تراجع مخصصات انخفاض القيمة، بينما قال البنك السعودي الفرنسي إن أرباحه تراجعت 0.9 بالمئة إلى مليار ريال مع ارتفاع مصاريف العمليات.

وعزت سامبا انخفاض أرباحها إلى زيادة نسبتها 2.7 بالمئة في إجمالي مصاريف العمليات وارتفاع نفقات أخرى. وانخفض إجمالي دخل العمليات 0.7 بالمئة ”نتيجة انخفاض دخل الأتعاب والعمولات ودخل تحويل العملات وصافي دخل العمولات الخاصة“، وفقا لبيان المجموعة إلى البورصة.

وتتأثر البنوك السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات من تداعيات انخفاض أسعار النفط في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة اتخاذ تدابير تقشفية في مسعى لسد عجز الميزانية. لكن محللين يتوقعون أن يتحسن أداء البنوك في الفصول القادمة تدريجيا بدعم من زيادة السيولة وانخفاض تكاليف التمويل بفضل تيسير في الإنفاق العام وإصدار الحكومة لديون في الأسواق العالمية.

وبلغت القروض والسلفيات لدى سامبا 120.7 مليار ريال في نهاية سبتمبر أيلول، منخفضة سبعة بالمئة مقارنة مع نفس الفترة في 2016، بينما تراجعت الودائع 4.2 بالمئة إلى 166.7 مليار ريال خلال نفس الفترة.