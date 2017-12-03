مقابلة- جرير السعودية تتوقع نموا متوسطا في 2018 وتخطط لتوسع

الرياض 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - توقع رئيس مجلس إدارة جرير للتسويق السعودية نمو المبيعات في خانة الآحاد عام 2018 بعد زيادة في خانة العشرات العام الجاري بفضل الاستحواذ على حصة سوقية من منافسين أصغر.

وقال محمد العقيل إن اللوائح الحكومية التي دفعت شركات متاجر التجزئة التي تبيع الإلكترونيات لتوظيف سعوديين بدلا من العمالة الأجنبية الأقل تكلفة قد أضرت بالشركات الأصغر مما ساعد جرير على رفع حصتها في شريحة الإلكترونيات إلى 20 بالمئة في 2017 من 15 بالمئة.

وأضاف في مقابلة مع رويترز بمقر الشركة في الرياض ”توقعات العام المقبل ستكون متواضعة بسبب وجود قاعدة عريضة. نتوقع نمو في خانة الآحاد للمبيعات العام المقبل“.

وسجلت الشركة التي تبيع الأدوات المكتبية والكتب نموا 19 بالمئة لصافي الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من 2017 بفضل زيادة مبيعات الهواتف فضلا عن تغيير مواعيد السنة الدراسية وانخفاض النفقات غير التشغيلية.

ورغم التوقعات المحافظة تهدف جرير لمواصلة التوسع في شبكة متاجرها وتنوي فتح ستة أو سبعة متاجر في السعودية والمنطقة العام المقبل وتوظيف 400 شخص من بينهم 300 سعودي حسبما ذكر العقيل.