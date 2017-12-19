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#Reuters Arabic World Service
19 كانون الأول ديسمبر 2017 / 10:24 / بعد يومين

إعادة-نيكولز منتجة فيمتو تتوقع نمو الأرباح بأوائل خانة الآحاد في 2018

صحفيو رويترز

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(لضبط خطأ طباعي في الفقرة الثانية)

19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت نيكولز، الشركة المصنعة لمشروب فيمتو، إن نمو الأرباح في 2018 سيكون في أوائل خانة الآحاد مع تأثر الأداء بتباطؤ المبيعات في الشرق الأوسط.

ودفعت هذه التوقعات أسهم الشركة للانخفاض نحو 13 بالمئة.

وقالت الشركة إن مبيعات الشرق الأوسط - سوقها الخارجية الرئيسية - ستتأثر سلبا بالتصعيد الأخير في اليمن الذي أدى إلى غلق منفذها التصديري إلى ذلك البلد فضلا عن التباطؤ الاقتصادي في السعودية.

وكانت أسهم الشركة منخفضة 3.7 بالمئة عند 1529 بنسا في الساعة 0913 بتوقيت جرينتش.

وتبلغ قيمة مبيعات الشركة من المشروبات الغازية وغير الغازية أكثر من 100 مليون جنيه استرليني سنويا في أكثر من 85 بلدا. وقد حذرت من استمرار الصعوبات بسوقها المحلية هذا العام ”في ظل تضخم تكاليف مدخلات الإنتاج المرتبط بسعر صرف العملة إلى جانب مناخ المنافسة السعرية المحتدمة بالفعل“.

إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي

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