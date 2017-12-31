مجلس إدارة الأهلي التجاري السعودي يوصي بزيادة رأس المال 10 مليارات ريال

دبي 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك التجاري الاهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، اليوم الأحد إن مجلس الإدارة أوصي بزيادة رأسمال البنك بواقع عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار) من خلال أسهم مجانية تسهم في دعم النمو.

وذكر البنك في بيان للبورصة أنه سيرفع رأس المال إلى 30 مليار ريال من حساب الأرباح المتبقاه عن طريق ”منح سهم واحد مجاني لكل سهمين من الأسهم المملوكة“.

وأضاف أن ”أسهم المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة“.

ولن تجمع أموال من المساهمين بل سيحصلون على الأسهم مجانا وهو إجراء محاسبي يدعم أسهم البنك ومن ثم يساعد في الإقراض مستقبلا.

وقال البيان ”تهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس الإدارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكنه من تحقيق معدلات للنمو في أعمال البنك والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام القادمة“.

وتأمل بنوك المملكة أن تستفيد من زيادة أنشطة الإقراض مع بدء تطبيق إصلاحات حكومية مثل خطط خصخصة أصول مملوكة للدولة ورفع الحظر على قيادة النساء السيارات.

وفي بيان منفصل أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.60 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2017 وهي أقل من التوزيعات التي صرفها في الفترة ذاتها من 2016 والبالغة ريال واحد للسهم.

وتضرر البنك، المرتبط بالحكومة بشكل وثيق، نتيجة تراجع الودائع في ظل انخفاض أسعار النفط الذي أثر سلبا على المالية العامة.

(الدولار = 3.7498 ريال)