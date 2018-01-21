مقدمة 1-تراجع أرباح المراعي السعودية 4.3% في الربع/4 وسط منافسة محتدمة

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دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت المراعي السعودية، أكبر شركة ألبان خليجية، اليوم الأحد تراجع أرباح الربع الأخير من العام الماضي 4.3 بالمئة بسبب صعوبة الأوضاع في السوق خلال 2017 لتأتي نتائجها دون تقديرات المحللين.

وحققت المراعي 513 مليون ريال (136.8 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 536 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

كان سيكو البحرين توقع أن يبلغ صافي ربح المراعي 549.5 ملينن ريال بينما توقعت الأهلي كابيتال 531 مليون ريال.

وقالت المراعي إن المنافسة احتدمت في السوق مما أدى إلى ضغوط على الأسعار لكنها حمت أرباح التشغيل والميزانية عن طريق قيود صارمة على التكاليف وخفض مستوى الاستثمار.

فقدت المراعي السوق القطرية منذ يونيو حزيران بعد أن قطعت السعودية العلاقت التجارية وخطوط النقل مع الدوحة في أسوأ نزاع دبلوماسي بالخليج خلال سنوات.

وقالت الشركة إن الإيرادات انخفضت 2.6 بالمئة بسبب فقد مبيعات في دول خليجية وأسواق تصدير لكن منتجات الدواجن والألبان والأجبان عوضت ذلك جزئيا.

(الدولار = 3.7498 ريال سعودي)