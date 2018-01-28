FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#SA Company Results
January 28, 2018 / 5:58 AM / 2 days ago

ملخص-أرباح سابك السعودية تهبط 18.6% في الربع/4

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

القاهرة 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك):

* صافي ربح الشركة بلغ 3.67 مليار ريال في الربع الأخير من 2017 مقابل 4.51 مليار قبل عام بتراجع 18.63%.

* صافي ربح الشركة بلغ 18.4 مليار ريال في 2017 مقابل 17.61 مليار في 2016 بارتفاع 4.49%.

* مبيعات الشركة بلغت 40.56 مليار ريال في الربع الرابع من 2017 مقابل 37.48 مليار قبل عام.

* انخفاض أرباح الربع الرابع يرجع إلى انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض المصانع. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2018 Reuters. All Rights Reserved.