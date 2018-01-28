ملخص-أرباح سابك السعودية تهبط 18.6% في الربع/4

القاهرة 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك):

* صافي ربح الشركة بلغ 3.67 مليار ريال في الربع الأخير من 2017 مقابل 4.51 مليار قبل عام بتراجع 18.63%.

* صافي ربح الشركة بلغ 18.4 مليار ريال في 2017 مقابل 17.61 مليار في 2016 بارتفاع 4.49%.

* مبيعات الشركة بلغت 40.56 مليار ريال في الربع الرابع من 2017 مقابل 37.48 مليار قبل عام.

* انخفاض أرباح الربع الرابع يرجع إلى انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض المصانع. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)