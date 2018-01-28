مقدمة 2-تراجع صافي ربح سابك السعودية 18.6% في الربع/4

* صافي الربح 3.67 مليار ريال في الربع/4 مقابل 4.51 مليار قبل عام

* الرئيس التنفيذي يقول لا يزال يرى تحديات من وحدة الصلب

* الرئيس التنفيذي متفائل بآفاق الشركة في ظل ارتفاع الأسعار

* الرئيس التنفيذي يقول الشركة قادرة على تمويل صفقة كلارينت ذاتيا (لإضافة تعليقات للرئيس التنفيذي وتفاصيل)

من مروة رشاد

الرياض 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم، اليوم الأحد أن صافي ربحها تراجع 18.6 بالمئة في الربع الأخير من 2017، ليأتي دون توقعات المحللين، مع انخفاض المبيعات وتضرر أنشطة الصلب جراء شطب أصول.

وفي الأسبوع الماضي، اشترت سابك حصة نسبتها 25 بالمئة في كلارينت لإنتاج المواد الكيماوية المتخصصة لتصبح أكبر مساهم في الشركة السويسرية.

وكانت سابك أعلنت أنه لا خطط لديها حاليا للاستحواذ على كلارينت بالكامل، لكن صفقة الشراء أثارث حالة من الضبابية بشأن مستقبل كلارينت في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتنويع موارد اقتصادها وتقليص الاعتماد على النفط.

وقال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي لسابك في مؤتمر صحفي اليوم ”في هذه المرحلة نعمل مع إدارة كلارينت لتحديد كيفية الاستفادة من العلاقة القائمة بيننا“.

وذكر أن الشركة يمكن أن تبني على مشروع مشترك مناصفة بين سابك وكلارينت في مجال التصميم العلمي.

وتابع ”من ثم، فإنه من خلال الاستفادة من علاقتنا القائمة والاستفادة من مراكزنا الجديدة في هذه الشركة سنستكشف الوفورات التي تفيد الطرفين“.

وذكر الرئيس التنفيذي أن سابك لديها القدرة على تمويل صفقة كلارينت ذاتيا، لكنه لم يستبعد دعوة بنوك للمشاركة في تمويل الصفقة، قائلا ”لدينا خياراتنا وسندرس الأفضل لنا“.

وقال البنيان إنه ما زالت هناك تحديات في سوق الصلب، لكنه متفائل بشأن آفاق الشركة في عام 2018، مضيفا أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس إيجابا على أسعار البتروكيماويات.

وترتبط نتائج الشركة ارتباطا وثيقا بأسعار النفط والنمو الاقتصادي العالمي لأن منتجاتها من البلاستيك والأسمدة والمعادن تستخدم بكثافة في البناء والزراعة والصناعة وإنتاج السلع الاستهلاكية.

وأشار البنيان إلى أن الشركة تتوقع خفض التكاليف في 2018 بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة، بما يتطابق مع 2017 إلى حد ما.

وجنبت سابك مخصصات انخفاض قيمة بواقع 350 مليون ريال (93.34 مليون دولار) لوحدتها ”حديد“ لإنتاج الصلب في الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إجمالي مخصصات انخفاض القيمة في تلك الأنشطة العام الماضي إلى 1.4 مليار ريال.

وقالت سابك في بيان إلى البورصة إنها حققت ربحا صافيا بلغ 3.67 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 4.51 مليار قبل عام.

وعزت سابك هبوط الأرباح إلى ”انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض المصانع. علما أنه خلال الربع المماثل من العام السابق تم الاعتراف بموجودات ضريبية مؤجلة“.

وتوقع بنك سيكو البحرين ربحا صافيا 5.34 مليار ريال بينما توقعت الأهلي كابيتال 5.41 مليار في الربع الأخير.

وقال البنيان إن الشركة ليس لديها أي خطة حاليا لجمع ديون، لكنها ستدرس مثل هذه الخيارات في المستقبل إذا اقتضت الضرورة.