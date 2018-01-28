سابك السعودية تجنب مخصصات لوحدة الصلب وتقول مازالت ترى تحديات في السوق

الرياض 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك ) اليوم الأحد إنها جنبت مخصصات انخفاض قيمة بواقع 350 مليون ريال (93.34 مليون دولار) لوحدتها ”حديد“ لإنتاج الصلب في الربع الأخير من العام الماضي، مضيفة أنها ما زالت ترى تحديات في سوق الصلب.

وقال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي اليوم إنه متفائل بشأن آفاق عام 2018 وإن ارتفاع أسعار النفط ينعكس إيجابا على أسعار البتروكيماويات.

وتابع أن الشركة خفضت المصروفات العامة والإدارية في 2017 بنسبة تزيد على سبعة بالمئة في حين أدى تحسن أسعار النفط إلى زيادة في تكلفة بعض اللقيم.

وفي الأسبوع الماضي، اشترت سابك حصة نسبتها 25 بالمئة في كلارينت لإنتاج المواد الكيماوية المتخصصة لتصبح أكبر مساهم في الشركة السويسرية.

وذكر الرئيس التنفيذي اليوم أن سابك لديها القدرة على تمويل صفقة كلارينت ذاتيا موضحا أن الاستثمارات المحلية والعالمية ستعزز مركز سابك في الأجل الطويل.

وتوقع البنيان خفض التكاليف في 2018 بنسبة مماثلة للعام الماضي، تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة.

أعلنت سابك، رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم، اليوم الأحد أن صافي ربحها تراجع 18.6 بالمئة في الربع الأخير من 2017 مع انخفاض الإنتاج والمبيعات.

وقال الرئيس التنفيذي لسابك إن الشركة ليس لديها أي خطة لجمع ديون في الوقت الحالي لكنها ستدرس ذلك في المستقبل عند الحاجة.

وأشار إلى إنه جرى تحويل الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وساهمت إعادة هيكلتها في خفض خسائرها إلى 30 مليون ريال في عام 2017.