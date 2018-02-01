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#SA Company Results
February 1, 2018 / 6:20 AM / a day ago

معادن السعودية تتحول للربحية في 2017

صحفيو رويترز

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القاهرة أول فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المدققة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) اليوم الخميس تحول الشركة للربحية في عام 2017.

وبلغ صافي ربح الشركة 714.841 مليون ريال (190.6 مليون ريال) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول الماضي مقابل خسارة بلغت 10.739 مليون ريال في 2016.

تتوسع معادن في إطار خطة المملكة لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على صادرات النفط. وتهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج الاقتصادي إلى أكثر من ثلاثة أمثالها بحلول 2030.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة اليوم إن مبيعاتها زادت 28 بالمئة في 2017 إلى 12.085 مليار ريال من 9.463 مليار.

وأوصى مجلس إدارة معادن بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2017 ”لاستمرار إكمال بناء وتمويل (معادن) مشاريعها الأساسية“.

(الدولار= 3.75 ريال سعودي)

تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031

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