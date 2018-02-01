مقدمة 1-معادن السعودية تتحول للربحية في 2017 بدعم زيادة المبيعات

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القاهرة/الخبر (السعودية) أول فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المدققة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) اليوم الخميس تحول الشركة للربحية في عام 2017، بدعم من ارتفاع المبيعات.

وبلغ صافي ربح الشركة 714.841 مليون ريال (190.6 مليون ريال) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول الماضي مقابل خسارة بلغت 10.739 مليون ريال في 2016.

تتوسع معادن في إطار خطة المملكة لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على صادرات النفط. وتهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج الاقتصادي إلى أكثر من ثلاثة أمثالها بحلول 2030.

وقالت الشركة في بيان إلى البورصة اليوم إن مبيعاتها زادت 28 بالمئة في 2017 إلى 12.085 مليار ريال من 9.463 مليار، لأسباب على رأسها زيادة الكميات المباعة لجميع منتجات الشركة وارتفاع متوسط السعر المحقق لجميع المنتجات عدا الأمونيا.

وأوصى مجلس إدارة معادن بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2017 ”لاستمرار إكمال (معادن) بناء وتمويل مشاريعها الأساسية“.

ولم تعلن الشركة عن أرباح الربع الأخير من العام الماضي، لكن حسابات رويترز أظهرت تكبدها خصارة صافية 104.74 مليون ريال في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع صافي ربح قدره 15.67 مليون ريال في الربع الأخير من 2016.

وقالت معادن إنها أعادت تصنيف بعض الأرقام المقارنة الخاصة بعام 2016 لكنها لم تقدم البيانات المعدلة لصافي ربحها في الربع الأخير من 2016.

ولم يتسن الوصول إلى معادن للحصول على تعقيب على نتائج أعمالها في الربع الأخير من العام الماضي.

كان سيكو البحرين توقع أن تحقق معادن ربحا صافيا قدره 374 مليون ريال في الربع الرابع.

وتلقت نتائج الشركة دعما من ”ارتفاع الحصة في صافي الدخل من شركة تحت سيطرة مشتركة، شركة معادن باريك للنحاس، نظراً لارتفاع أسعار النحاس إلى جانب التشغيل التجاري لعام كامل مقارنة مع ستة أشهر في العام السابق“ وفقا للبيان.

لكن زيادة تكاليف المبيعات بنسبة 10 بالمئة بدد جزئيا أثر ارتفاع المبيعات. وواجهت معادن أيضا زيادة في نفقات أخرى وتكاليف التمويل.

تمثل الشركة، التي تعمل في قطاع الذهب والألومنيوم والفوسفات، ركيزة أساسية في خطة المملكة لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على إيرادات النفط والغاز.

وصمدت الشركة أمام أوضاع صعبة على نحو أفضل من بعض نظرائها العالميين بسبب انخفاض تكلفة إنتاجها.

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