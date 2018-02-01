نمو أرباح مصرف الإنماء السعودي 34% في 2017

الكويت أول فبراير شباط (رويترز) - قال مصرف الإنماء السعودي اليوم الخميس إن أرباحه الصافية ارتفعت بنسبة 33.9 في المئة لتصل إلى 2.011 مليار ريال (536.3 مليون دولار) في 2017 مقابل 1.502 مليار في السنة السابقة.

وذكر البنك في بيان للبورصة السعودية أنه حقق 560 مليون ريال ربحا صافيا في الربع الرابع من 2017 مقارنة مع 390 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2016.

وقال البنك إن أرباحه السنوية زادت بسبب نمو صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 31 في المئة في 2017 مقارنة بسنة 2016، مبينا أن إجمالي مصاريف العمليات ارتفع بنسبة 30 في المئة في الفترة ذاتها. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)