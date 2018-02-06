مقدمة 1-نمو أرباح الأهلي التجاري السعودي نحو 12% في الربع/4

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

القاهرة/دبي 6 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي التجاري السعودي، أكبر بنك في المملكة، اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي الربح 11.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي بدعم من تراجع المصروفات ومخصصات انخفاض القيمة.

وقال البنك في بيان إلى البورصة إنه حقق ربحا صافيا بلغ 2.556 مليار ريال (683 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 2.287 مليار في الفترة ذاتها من 2016.

كان سيكو البحرين يتوقع وصول صافي ربح البنك الأهلي التجاري إلى 2.16 مليار ريال.

وقالت موديز هذا الشهر إنها تتوقع تسارع الإقراض في السعودية، بدعم من ارتفاع الإنفاق الحكومي وحزمة لتحفيز القطاع الخاص من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي.

وتراجع نمو القروض للقطاع المصرفي واحدا بالمئة بينما زادت الودائع 0.1 بالمئة في 2017 عقب نزوح ودائع في 2016 مع هبوط أسعار النفط الذي ضغط على المالية العامة.

وفي 2017 بأكمله، بلغ صافي ربح البنك 9.802 مليار ريال مقارنة مع 9.317 مليار في 2016 بارتفاع 5.2 بالمئة.