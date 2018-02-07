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#KW Company Results
February 7, 2018 / 2:26 PM / a day ago تم التحديث قبل

ملخص-ارتفاع أرباح زين الكويت في الربع/4

صحفيو رويترز

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7 فبراير شباط (رويترز) - شركة الاتصالات المتنقلة (زين):

* صافي ربح المجموعة 37 مليون دينار في الربع الأخير من 2017 بزيادة 16 بالمئة على أساس سنوي.

* إيرادات المجموعة 262 مليون دينار في الربع الرابع.

* مجلس الإدارة يقترح توزيع 35 فلسا للسهم عن 2017.

* صافي الربح العائد للمساهمين 159.8 مليون دينار في 2017 مقارنة مع 156.7 مليون في العام السابق.

* إجمالي إيرادات التشغيل 1.03 مليار دينار في 2017 مقابل 1.09 مليار في السنة السابقة.

* خفض قيمة العملة في السودان أثر على نتائج المجموعة للعام بأكمله والربع الرابع.

* الشركة تخدم 46.6 مليون عميل في نهاية ديسمبر كانون الأول بانخفاض نسبته واحد بالمئة على أساس سنوي.

* تغير سعر الصرف في السودان أثر على صافي ربح المجمعة لعام 2017 بمقدار 82 مليون دولار.

* زين السعودية تحقق أرباحا صافية سنوية للمرة الأولى منذ بدء النشاط.

* زين العراق تعود إلى الربحية مع نمو قاعدة العملاء 16 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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