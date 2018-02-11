لمحة -سهم الطيار السعودية يهوي بعد نتائج دون التوقعات للربع/4

* سهم مجموعة الطيار للسفر السعودية يهبط 7.8 بالمئة إلى 24.66 ريال.

* أعلنت الشركة أن صافي الربح السنوي بلغ 497 مليون ريال (132.5 مليون دولار) مقابل 814 مليونا في 2016. الربح في أول تسعة أشهر بلغ 480 مليون ريال ما يعني أن أرباح الربع الأخير 176 مليونا فقط.

* الأهلي كابيتال توقعت أن تبلغ أرباح الربع الأخير 113 مليون ريال.

* عزت المجموعة تراجع الأرباح إلى انخفاض الإيرادات السنوية اثنين بالمئة وتسعير أكثر تنافسية لحماية حصتها في السوق وزيادتها وتغير مزيج المنتجات والهوامش في بريطانيا بعد تعزيز الاستحواذ على مجموعة بورتمان.

* أعلنت الشركة أيضا عن خسائر سنوية 128 مليون ريال بسبب استثمارات في الأسهم مقارنة بخسارة 53 مليون ريال قبل عام ومن المتوقع أن تتقلص الخسائر كثيرا في المستقبل حسبما ذكرت.

* لا يلقى السهم أي دعم فني عند مستوى أقل من 22.20 ريال وهو أقل مستوى له في نوفمبر تشرين الثاني.

* مؤشر البورصة السعودية ينزل 0.8 بالمئة.