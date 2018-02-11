مقدمة 1-تقلص خسائر مجموعة صافولا السعودية في الربع/4

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الرياض 11 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة صافولا السعودية، أكبر شركة منتجات غذائية في المملكة، تكبدها خسارة في الربع الأخير من العام الماضي اليوم الأحد لكن الشركة قالت إن الخسائر تقل كثيرا عن مستواها قبل عام بفضل ارتفاع هوامش الأرباح وانخفاض ”خسائر هبوط القيمة“ بإحدى شركاتها التابعة.

وبلغ صافي خسارة الشركة في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2017 مبلغا وقدره 37.5 مليون ريال (10 ملايين دولار) بالمقارنة مع خسارة بقيمة 915.7 مليون ريال قبل عام.

كان الأهلي كابيتال توقع أن تحقق صافولا صافي ربح فصلي قدره 144 مليون ريال.

وقالت صافولا إن ارتفاع حصتها من أرباح الشركات الزميلة وانخفاض نفقات التشغيل دعما أداء الشركة في الربع الرابع بالمقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وأضافت أن خسائر انخفاض القيمة، المرتبطة بالعمليات في إحدى شركاتها التابعة، جرى خفضها في الربع الأخير من 2017 إلى 222 مليون ريال من 573.8 مليون ريال قبل عام.

لكن مبيعات الشركة في الربع الأخير من العام الماضي انخفضت إلى 5.8 مليار ريال من 6.8 مليار ريال قبل عام.

وقالت الشركة إنها تعلن ”عن عدم توزيع أرباح ربع سنوية خلال العام 2018“.

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