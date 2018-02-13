مقدمة 1-ارتفاع أرباح بنك الرياض في الربع/4 مع تراجع المخصصات

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دبي 13 فبراير شباط (رويترز) - سجل بنك الرياض رابع أكبر بنك في السعودية من حيث قيمة الأصول ارتفاعا كبيرا في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي في النتائج التي أعلنت اليوم الثلاثاء متجاوزا بذلك توقعات المحللين بدعم من تراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وأوضح البنك في إفصاح للبورصة أنه حقق صافي ربح بلغ 974 مليون ريال (259.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 293 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2016.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك ربحا فصليا بقيمة 732.1 مليون ريال.

عزا البنك هذا الأداء إلى انخفاض بنسبة 29.2 بالمئة في النفقات التشغيلية الإجمالية وخاصة بسبب تقلص مخصصات انخفاض القيمة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية 12.3 بالمئة في الفترة ذاتها بدعم من زيادة في ”صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ودخل الأتعاب والعمولات“.

وبعد تضرر أدائها بانخفاض أسعار النفط، تلقت البنوك دعما من تحسن السيولة خلال الأشهر الماضية. ومن المنتظر أن تتلقى البنوك مزيدا من الدعم من زيادة الإقراض في 2018 حيث تنخرط الحكومة في برنامج تحفيز بقيمة 72 مليار ريال لدعم نمو القطاع الخاص على مدار السنوات الأربع القادمة.

وهبطت القروض والسلف 2.9 بالمئة على أساسي سنوي بينما تراجعت ودائع عملاء البنك 1.5 بالمئة للفترة ذاتها.

وتضرر البنك من انكماش الإقراض والودائع في كل فصل منذ الربع الثالث من 2016.

(الدولار = 3.7502 ريال سعودي)