تفاقم خسائر موبايلي السعودية في الربع/4 مع انكماش قاعدة العملاء

دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية، ثاني أكبر شركة مشغلة للاتصالات في المملكة، اليوم الخميس تفاقم خسائرها الفصلية ملقية باللوم على عدة أسباب من بينها إتاحة تطبيقات الاتصالات عبر الإنترنت وانكماش قاعدة العملاء.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إن صافي خسائرها زاد إلى أكثر من المثلين مسجلا 181.7 مليون ريال (48.45 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع خسائر قدرها 70.2 مليون ريال قبل عام.

وهبطت الإيرادات 2.8 بالمئةإلى 2.83 مليار ريال.

وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات بنك سيكو البحرين والأهلي كابيتال.

وعزت موبايلي زيادة خسائرها إلى تراجع الإيرادات بفعل تقلص عدد الزبائن الذي قالت إنه يحدث في القطاع بأكمله. ولم تكشف الشركة عن عدد العملاء الذين خسرتهم في تلك الفترة.

وقالت موبايلي إن إتاحة معظم تطبيقات الاتصالات عبر الإنترنت أثرت على الإيرادات.

ورفعت السعودية في سبتمبر أيلول 2017 حظرا كان مفروضا على خدمات الاتصالات الصوتية والمصورة مثل سكايب وتطبيق واتساب.

وتتنافس موبايلي، وهي وحدة تابعة لاتصالات الإماراتية، مع الاتصالات السعودية وزين السعودية.

(الدولار = 3.7503 ريال سعودي)