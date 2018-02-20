مقدمة 1-نمو صافي ربح ساب السعودي دون المتوقع في الربع/4

(لإضافة تفاصيل) دبي 20 فبراير شباط (رويترز) - حقق بنك ساب السعودي، سادس أكبر مصرف في المملكة من حيث قيمة الأصول، ارتفاعا بلغ 16.3 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي وفقا للنتائج التي أعلنت اليوم الثلاثاء مخالفا بذلك توقعات المحللين لربح أكبر. وقال البنك التابع لمجموعة اتش.اس.بي.سي، في بيان للبورصة إنه حقق صافي ربح بلغ 706 ملايين ريال (188 مليون دولار) في الربع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 607 ملايين ريال في الفترة ذاتها قبل سنة. وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يحقق البنك في المتوسط صافي ربح بقيمة 946.5 مليون ريال. وقال البنك إن تحسن صافي الربح جاء نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات وإن ذلك يعود "بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة إلى الانخفاض في مصاريف العمليات". وكان ساب، الذي يملك اتش.اس.بي.سي 40 بالمئة فيه، والبنك الأول، المملوك بنسبة 40 بالمئة لرويال بنك أوف سكوتلند، قالا في أبريل نيسان إنهما اتفقا على البدء في محادثات اندماج لكن التقدم في تلك المحادثات كان بطيئا. وارتفع دخل العمليات في الربع الرابع 4.4 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016 إلى 1.74 مليار ريال، بينما زادت الأرباح من العمليات الخاصة 5.6 بالمئة إلى 1.31 مليار ريال. وبعدما عانت البنوك السعودية من انخفاض إنفاق الدولة والمستهلكين نتيجة لهبوط أسعار النفط، من المتوقع أن تستفيد خلال العام القادم حيث يعزز ارتفاع الإنفاق العام نمو الائتمان. وبنهاية ديسمبر كانون الأول 2017 بلغ حجم القروض والسلفيات 117.01 مليار ريال بانخفاض 3.3 بالمئة على أساس سنوي بينما تراجع حجم ودائع العملاء 0.3 بالمئة إلى 140.24 مليار ريال. (الدولار = 3.7502 ريال سعودي) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)