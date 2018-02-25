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February 25, 2018 / 7:44 AM / a day ago تم التحديث قبل

لمحة -سهم عبد المحسن الحكير يهوي في السعودية بفعل خسائر الربع/4

صحفيو رويترز

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25 فبراير شباط (رويترز) -

* سهم مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية يهوي 6.7 بالمئة إلى 21.30 ريال وسط تعاملات قوية غير معتادة.

* الشركة أعلنت أن صافي الربح السنوي انكمش إلى 8.7 مليون ريال(2.3 مليون دولار) من 126.3 مليون ريال وعزت ذلك لانخفاض الطلب من الأفراد والشركات بسبب تراجع الإنفاق الحكومي وطلب القطاع الخاص علي المؤتمرات. وتشير الأرقام إلى خسائر 23.1 مليون ريال في الربع الأخير من العام الماضي.

* السهم يلقي دعما فنيا عند أقل مستوى لشهر نوفمبر تشرين الثاني البالغ 21.08 ريال.

* محللان يتابعات السهم أوصى احدهما ”بالشراء بقوة“ بينما أوصى الثاني ”بالاحتفاظ“ بحسب بيانات تومسون رويترز ومتوسط السعر المستهدف 29 ريالا.

* مؤشر البورصة السعودية يصعد 0.4 بالمئة.

إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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