توقعات نتائج البنك السعودي الفرنسي في الربع/3.
10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - فيما يلي توقعات المحللين لنتائج البنك السعودي الفرنسي في الربع الثالث بالمليون ريال:
الربع الثالث 2010 نسبة التغير(%) مجموعة بخيت الاستثمارية 789.00 10.45 بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) 722.10 1.09 صائب بي.ان.بي 768.00 7.51 مجموعة كسب المالية 699.42 -2.09 المجموعة المالية - هيرميس 797.00 11.57 المتوسط 755.10 5.71
وسجل البنك السعودي الفرنسي أرباحا صافية قدرها 714.32 مليون ريال في الربع الثالث من 2009.
م ر - ن ج
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