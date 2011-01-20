نمو أرباح تسعة بنوك بين 11 بنكا سعوديا مدرجا في الربع/4 .

القاهرة 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت معظم البنوك السعودية نتائج جيدة للربع الأخير من 2010 وتجاوز كثير منها متوسط توقعات المحللين بعد تجنيب مخصصات في الربع الثالث.

ومن بين 11 بنكا مدرجا ارتفعت أرباح تسعة بنوك بينما تراجعت أرباح مصرفين في الربع الأخير من 2010.

وفيما يلي جدول يوضح صافي الربح الفصلي والسنوي للبنوك المدرجة في البورصة السعودية بالمليون ريال: البنك الربع/4-2010 الربع/4-2009 (%) 2010 2009 (%) الرياض 764 912 -16.2 2825 3030 -6.8 السعودي الفرنسي 709 324 118.8 2801 2471 13.4 السعودي الهولندي 224.6 (439.4) ----- 790.4 85.9 820 البلاد 4.5 (299.5) ----- 92 (248) ---- السعودي للاستثمار 238 (109) ----- 429 522 -18 ساب 397 26 1427 1883 2032 -7.3 سامبا 901 834.8 8 4435 4560 -2.7 الجزيرة (27) (266) -90 29 27 7 العربي 301.5 295.8 1.9 1911 2370 -19.4 الإنماء 67 6 1017 15 غير متاح غير متاح الراجحي 1668 1470 13.5 6771 6767 0.06 ملحوظة:

- الأرقام الموضحة بين قوسين تشير إلى تكبد البنك صافي خسائر خلال الفترة المذكورة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

م ر - ن ج