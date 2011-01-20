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نمو أرباح تسعة بنوك بين 11 بنكا سعوديا مدرجا في الربع/4 .

Thu Jan 20, 2011 2:14pm GMT
 
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 القاهرة 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت معظم البنوك السعودية 
نتائج جيدة للربع الأخير من 2010 وتجاوز كثير منها متوسط توقعات المحللين بعد تجنيب 
مخصصات في الربع الثالث. 
 ومن بين 11 بنكا مدرجا ارتفعت أرباح تسعة بنوك بينما تراجعت أرباح مصرفين 
في الربع الأخير من 2010.
 وفيما يلي جدول يوضح صافي الربح الفصلي والسنوي للبنوك المدرجة في البورصة 
السعودية بالمليون ريال:
 
البنك    الربع/4-2010   الربع/4-2009  (%)        2010       2009    (%) 
الرياض       764             912     -16.2       2825       3030   -6.8 
السعودي 
الفرنسي      709             324      118.8      2801       2471    13.4
السعودي 
الهولندي    224.6          (439.4)     -----    790.4      85.9        820
البلاد      4.5            (299.5)     -----      92        (248)     ----
السعودي 
للاستثمار    238             (109)     -----      429        522     -18 
ساب         397              26         1427     1883       2032  -7.3 
سامبا       901            834.8        8        4435       4560  -2.7 
الجزيرة     (27)             (266)      -90       29         27       7 
العربي    301.5            295.8      1.9        1911       2370  -19.4
الإنماء       67               6          1017     15       غير متاح غير متاح
الراجحي     1668             1470     13.5       6771       6767  0.06
ملحوظة: 
 - الأرقام الموضحة بين قوسين تشير إلى تكبد البنك صافي خسائر خلال الفترة 
المذكورة.
 (الدولار = 3.75 ريال سعودي)
 
 م ر - ن ج
 