نمو المبيعات يرفع صافي ربح اسمنت اليمامة السعودية 9% في الربع/1 .

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الرياض 9 ابريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة اسمنت اليمامة السعودية إحدى اكبر شركات الاسمنت في السعودية نموا نسبته تسعة بالمئة في صافي أرباح الربع الأول ليصل إلى 180 مليون ريال (48 مليون دولار) بدعم من تحسن الأداء التشغيلي ونمو المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشره اليوم السبت موقع البورصة السعودية على الإنترنت "بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 180 مليون ريال مقابل 165 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 9%."

وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح 12% من 160 ملوين ريال في الربع الأخير من 2010.

وقالت الشركة في البيان "يعود السبب الرئيسي للزيادة في الأرباح إلى الكفاءة التشغيلية والتسويقية للشركة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وإلى زيادة المبيعات مقارنة بالربع السابق."

ولم تذكر الشركة حجم المبيعات لكن البيان أشار إلى نمو نسبته تسعة بالمئة في الأرباح التشغيلية إذ بلغت 184 مليون ريال في الربع الأول مقابل 169 مليون ريال قبل عام.

وتأسست أسمنت اليمامة عام 1961 ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.35 مليار ريال ومن بين كبار مساهميها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك فيها حصة قدرها 7.10 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد التي تحوز حصة قدرها خمسة بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)