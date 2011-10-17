سابك السعودية تحقق أرباحا قياسية في الربع/3

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من مروة رشاد

الرياض 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - اعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية نمو أرباحها الصافية 54 بالمئة في الربع الثالث من العام لتتجاوز النتائج توقعات المحللين وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات واستمرار الطلب العالمي القوي.

وحققت سابك أرباحا صافية قياسية قدرها 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر أيلول مقارنة مع 5.3 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض اليوم الاثنين "هذه الأرباح القياسية هي أعلى أرباح فصلية في تاريخ الشركة."

وكانت الشركة قد حققت أرباحا بلغت 8.1 مليار ريال في الربع الثاني.

وقال الماضي إن نمو الأرباح يرجع لزيادة الإنتاج والمبيعات موضحا أن قيمة مبيعات الشركة بلغت 49 مليار ريال في الربع مقارنة مع 38 مليارا قبل عام.

وكان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تعلن الشركة أرباحا قدرها 7.9 مليار ريال في المتوسط في الربع الثالث.