الجاسر: لا تغيير في سعر صرف الريال السعودي والتضخم مستقر

الرياض 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز)- قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم السبت إنه ليس هناك أي تغيير في سعر صرف الريال السعودي وإن مستوى التضخم في المملكة مستقر ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض.

وقال الجاسر للصحفيين على هامش مؤتمر مالي عقد مساء اليوم في العاصمة السعودية الرياض "ليس هناك أي تغيير في سعر صرف الريال ولا يوجد أي داع للتغير."

وحول معدل التضخم قال "مستويات التضخم ليست مقلقة. التضخم اصبح مستقرا منذ بداية العام ما بين حوالي 4.6 إلى 4.9 (بالمئة)...اتوقع أن يستمر في الانخفاض."

وحول مدى تأثر المملكة بأزمة الديون الأوروبية قال الجاسر إن المملكة في معزل عن الأزمة إلى حد كبير نظرا لتركز الإقراض والودائع على المستوى الداخلي. واضاف ان مستوى الإقراض في السعودية "ممتاز.. ويدل على تسارع النشاط الاقتصادي في المملكة."

وقال الجاسر "نحن لسنا معرضين لما يحدث في أوروبا.. اقراضنا داخلي وودائعنا داخلية ... نحن إلى حد كبير لدينا حماية من هذه التطورات لكن نحن لسنا في جزيرة منفصلة."