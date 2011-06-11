لاجارد تخطب ود السعوديين وتقول مشكلة الديون أولوية لصندوق النقد

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جدة 11 يونيو حزيران (رويترز) - قالت كريستين لاجارد وزيرة المالية الفرنسية المرشحة لرئاسة صندوق النقد الدولي اليوم السبت ان معالجة أزمة الديون السيادية سيكون له أولوية في صندوق النقد الدولي اذا تولت قيادة الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن.

وكانت لاجارد -- التي ينافسها محافظ البنك المركزي المكسيكي اوجستين كارستينز -- في السعودية في اطار جولة عالمية سعيا الى حشد تأييد بعض اقتصاديات الاسواق الناشئة لترشيحها لرئاسة صندوق النقد الدولي.

وقالت لاجارد لرويترز على هامش اجتماع مع وزير المالية السعودي ابراهيم العساف في جدة "توجد قضايا محددة يجب التعامل معها ومن الواضح ان بعض قضايا أزمة الديون السيادية تمثل إحدى الاولويات في الوقت الراهن."

وقالت "إنني بالتأكيد سأهتم بأحد أهداف الصندوق وهو اعادة الاستقرار."

وقالت لاجارد ان صندوق النقد الدولي يجب ان يدعم أيضا الدول التي أضيرت من حركة الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي تجتاح شمال افريقيا والشرق الاوسط.

وقالت "اذا انتخبت فانني أريد المشاركة عن كثب بقدر الامكان وجلب الخبرة الخاصة للصندوق من أجل مساعدة تلك الدول مع الدعم الثنائي الذي تقدمه دول معينة مثل السعودية."

وتعهدت الرياض بتقديم أربعة مليارات دولار مساعدات لمصر وقامت بدور فعال في تقديم 20 مليار دولار للبحرين وسلطنة عمان في مشروعات لخلق وظائف.